Президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил США и лидера оппозиции Хуана Гуайдо в подготовке плана его убийства. Об этом он заявил в эфире местного телевидения, выступая перед сторонниками.

«Американский империализм хочет меня убить. Мы только что разоблачили план, которым дьявольская марионетка руководила лично, чтобы убить меня. У нас есть доказательства, но они не смогли и не смогут справиться с нами, потому что наш бог нас защищает», − подчеркнул Мадуро.

Отмечается, что «дьявольской марионеткой» по ходу выступления он несколько раз называл Гуайдо.

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