В бразильском Рио-де-Жанейро неизвестный мужчина попытался ограбить бойца смешанного стиля Поляну Виану, которая выступает в легчайшей весовой категории UFC. Грабитель был намерен отнять у спортсменки мобильный телефон, но его намерения не сбылись.

Мужчина спросил у Вианы время, после чего дал понять, что ему нужен ее телефон. Для этого он даже обозначил в своем кармане пистолет. Однако бразильянка не поверила наличию у мужчины огнестрельного оружия и пошла в атаку сама, сообщают российские «Вести» со ссылкой на официальный сайт UFC.

Как итог, он получил от девушки несколько ударов, после чего к Виане подоспела помощь. Злоумышленник с травмами угодил в больницу, а позже его отправили уже в ближайшее отделение полиции. При этом упоминается о том, что Виана одержала в UFC 10 побед, 4 из них — нокаутом.

Minval.az