В Сети опубликованы кадры с камер наблюдения, установленных в оратории Святого Иосифа на горе Мон-Руаяль в канадском Монреале, где в минувшую пятницу, 22 марта, произошло нападение на католического священника.

Как сообщалось ранее, злоумышленник атаковал священника Клода Гру во время утреннего богослужения. Пострадавший получил несколько ножевых ранений и был госпитализирован, известно, что угрозы для его жизни нет, сообщают российские «Вести».

Нападавший был задержан, о мотивах, побудивших его наброситься на священника во время мессы, пока не сообщается.

Minval.az