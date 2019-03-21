В Хачмазском районе произошло тяжелое ДТП
Как передает Report, в результате пострадало 4 человека – жители сел Хачмазского района.
В связи с фактом ведется расследование.
В Хачмазском районе произошло тяжелое ДТП
Как передает Report, в результате пострадало 4 человека – жители сел Хачмазского района.
В связи с фактом ведется расследование.
Дата: 2019/03/21 12:15
Раздел: Азербайджан, Происшествия
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