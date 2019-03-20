Очередная крупная партия афганского героина перехвачена 18 марта азербайджанскими таможенниками на южных границах страны. Наркотики, спрятанные в колесе автомобиля, учуяла собака, сообщает пресс-служба Государственного таможенного комитета АР.

В Оперативное и следственное управление Главного южного территориального таможенного управления поступила информация о том, что из Ирана транзитом через Азербайджан в Европу следует крупная партия героина.

Таким образом, на Билясуварском посту таможенниками был остановлен грузовой автомобиль марки Volvo, управляемый гражданином Ирана Иранизаде Али Гхоламабасином, якобы осуществляющий поставку в Швецию продуктов питания.

Собака кинологической службы по кличке «Белый» отреагировала на колеса автомобиля. Проверка колес позволила обнаружить и изъять 110 килограммов 400 граммов героина.

Отмечено, что на европейском «черном рынке» стоимость изъятого героина достигает 20 миллионов манатов.

Следствие по факту продолжается.

Minval.az