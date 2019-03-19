Сеть отелей Hilton заявила о планах переработать использованные кусочки мыла, которые остаются от постояльцев, из-за заботы об экологии и в рамках помощи странам, страдающим от антисанитарии. Об этом сообщил телеканал CNN.

В компании заявили, что будут собирать остатки мыла в гостиничных номерах своих отелей. После этого их измельчат и дезинфицируют. Hilton планирует до 15 октября выпустить до одного миллиона переработанных кусков мыла. Акцию приурочили ко Всемирному дню мытья рук.

Сеть отелей сотрудничает с социальной организацией Clean the World. Ее работники отправляют переработанное мыло людям в развивающихся странах, которые страдают от антисанитарии, но часто не могут позволить себе купить элементарные средства гигиены.

За последнее десятилетие совместная программа гостиничной сети и организации Clean the World позволила отдать нуждающимся около 7,5 млн кусков переработанного мыла. Hilton также участвует в переработке использованных пластиковых флаконов шампуня и геля для душа.

На сайте Clean the World говорится, что около 2,3 млрд людей страдают от нехватки гигиенических средств. В странах Африки из-за болезней, которые связаны с антисанитарией, например, дизентерии, умирает больше детей чем от малярии, ВИЧ-инфекции и туберкулеза.

Организация сотрудничает со многими крупными международными гостиничными сетями в рамках программы Soap Social. Кроме Hilton среди участников есть, напрмер, сети Marriott, Hyatt и Mandarin Oriental, отмечает Rtvi.

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