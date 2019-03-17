В Лас-Вегасе (США) завершилось юношеское первенство мира по тяжелой атлетике.

Как сообщает azerisport.com, в последний день чемпионата азербайджанский спортсмен Рахман Казымов (+102 кг) завоевал малую золотую медаль в точке, подняв 174 кг.

Увы, этот результат не позволил ему войти в тройку призеров в итоговом зачете, так как в рывке Рахман стал пятым (131 кг). В итоге Казымов в сумме двоеборья поднял 305 кг и занял четвертое место.

На первенстве мира Азербайджан представляли пятеро, которые завоевали шесть бронзовых медалей. Таким образом, Азербайджан в медальном зачете стал пятым в соревновании мужчин и десятым среди всех страны.

Это наивысший результат нашей команды в аналогичных чемпионатах.

Minval.az