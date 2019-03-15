В Наримановском районе Баку «копеечный» грабеж закончился тяжелыми травмами у жертвы.

Как сообщили Sputnik Азербайджан в Управлении полиции района, 14 марта в 15:00 была ограблена пожилая женщина.

Согласно сообщению, когда 73-летняя Виктория Казакова заходила в подъезд своего дома, расположенного на улице Чеменземинли, неизвестный мужчина толкнул женщину и выхватил из ее рук кошелек. После содеянного злоумышленник скрылся.

В похищенном кошельке было всего 15 манатов, но проблема в том, что женщина упала и получила переломы ноги и плеча, в связи с чем была вынуждена обратиться за помощью в травматологическую больницу. В настоящее время сотрудники 17-го отделения полиции пытаются установить личность нападавшего.

Minval.az