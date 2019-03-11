В российском городе Фролово 10 марта произошла массовая разборка с применением огнестрельного оружия. Один человек погиб, трое ранены.

Как сообщил изданию «Блокнот» источник в правоохранительных органах РФ, причиной перестрелки стали «терки» из-за некоего дагестанца. На разговор приехали шесть уроженцев Республики Дагестан. Они зашли в офис – магазин в городе Фролово, который принадлежит смешанной, армяно – азербайджанской семье. Конфликт изначально носил экономический характер. Все участники конфликта со стороны армяно – азербайджанской семьи — бизнесмены, они занимаются торговлей, отмечает издание.

По словам одного из участников конфликта, первыми огонь на поражение открыли дагестанцы. В результате перестрелки погиб один человек, армянин Э., бизнесмен, торговавший в городе Фролово.

В больнице находится трое раненых. Это два дагестанца, в том числе тот самый парень, который открыл огонь первым, и представитель армяно – азербайджанской семьи В. Парня в обиходе называли просто боксер. Он находится в крайне тяжелом состоянии.

Как стало известно изданию от источника в Следственном управлении СК РФ по Волгоградской области, четверо сбежавших дагестанцев, участвовавших в перестрелке, были вечером задержаны сотрудниками полиции у светофора в поселке Гумрак в Волгограде.

Minval.az