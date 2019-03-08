На борту самолета находились авиаинструктор Стив Чантер и его ученик. По словам Чантера, когда самолет находился в воздухе, двигатель воздушного судна начал трещать, упало давление подачи масла.

После этого инструктор взял воздушное судно под свой контроль и посадил его на автомагистрали. По его словам, до ближайшего аэропорта в населенном пункте Спарта самолет бы не долетел.