Армения приветствуют заявление комиссара ЕС по расширению и политике соседства Йоханнеса Хана о том, что переговоры по урегулированию карабахского конфликта должны проходить в действующем формате сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Об этом пресс-секретарь премьер-министра Армении Владимир Карапетян написал на своей странице в Facebook.

Как сообщал «Минвал», 5 марта еврокомиссар на совместной с Пашиняном пресс-конференции в Брюсселе заявил, что в переговорах по Карабаху не следует стремиться к изобретению какого-то нового механизма, лучше придерживаться нынешнего формата.

При этом Карапетян прикинулся дурачком и снова завели «старую пластинку» Еревана о необходимости участия сепаратистов Карабаха в переговорном процессе: «Как неоднократно отмечал премьер-министр Пашинян, для предметных переговоров необходимо обеспечить вовлечение в них представителей Нагорного Карабаха. Для нас не новость, что Азербайджан периодически выступает с оценками, искажающими факты. Призываем некоторых аналитиков воздержаться от манипуляций».

Minval.az