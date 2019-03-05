На предстоящих переговорах премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева будет обсуждаться в том числе формат урегулирования нагорно-карабахского конфликта.

Об этом заявил 5 марта в Брюсселе премьер-министр страны-агрессора — Армении Никол Пашинян на совместной пресс-конференции с комиссаром ЕС по вопросам политики Европейского соседства и переговоров о расширении Йоханнесом Ханом.

«Вы знаете, что наши контакты носили неформальный характер. По сути, мы вообще не говорили о методах и тонкостях урегулирования нагорно-карабахской проблемы. Наша предстоящая встреча в том числе будет посвящена обсуждению формата переговоров. Мы считаем, что для урегулирования проблемы в первую очередь необходимо создать эффективный формат, обеспечить в первую очередь участие Нагорного Карабаха», — отметил армянский премьер.

Йоханнес Хан в свою очередь заявил о необходимости сохранения действующего формата урегулирования карабахского конфликта. Еврокомиссар назвал прогрессом тот факт, что за время пребывания Пашиняна в должности главы правительства состоялись переговоры между Арменией и Азербайджаном на уровне глав МИД.

«Когда речь идет о нашей поддержке, я думаю, что лучше сохранить нынешний формат. Не нужно стремиться создать что-либо новое только ради новизны. И в более общем плане, речь идет о мерах доверия», — сказал еврокомиссар, отвечая на вопрос, каким образом Евросоюз мог бы содействовать мирному решению карабахского конфликта.

Minval.az