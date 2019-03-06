Четырехлетний мальчик лишился руки после нападения собаки породы хаски в штате Юта.

Малыш подлез под соседский забор, чтобы поиграть с собаками. Одно из животных набросилось на него и откусило конечность.

Сотрудник службы спасения Джейсон Кук, госпитализировавший пострадавшего, рассказал, что руку, по всей видимости, пришить будет невозможно. По его словам, «она, вероятно, была съедена собакой», передает телеканал «360».

Обе собаки были изъяты у владельца и отправлены на десятидневный карантин. В настоящее время ветеринары проверяют животных на наличие вируса бешенства, выясняются все обстоятельства произошедшего.

Minval.az