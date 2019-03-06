Как сообщал «Минвал», 3 марта на территории Уджарского района мать и дочь погибли на одном из участков автодороги Баку-Газах. Причина гибели — грубейшее нарушение правил ДТП.

Видео данного инцидента было опубликовано изданием Qafqazinfo, а затем распространилось в социальных сетях.

Турбенд Искендерова 1988 года рождения и ее дочь Айшен Искендерова 2014 года рождения были сбиты автомобилем, управляемым Рашадом Джавадовым.

Водителю Hyundai Accent было предъявлено обвинение по статье 263.3 Уголовного кодекса (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Согласно решению суда, он заключен под стражу на четыре месяца.

В настоящее время продолжаются необходимые следственные мероприятия.

Слабонервным не смотреть!

Minval.az