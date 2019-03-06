В Наримановском районе Баку произошёл пожар.

Как передаёт Report, пожар произошёл на третьем этаже общежития, в котором проживают вынужденные переселенцы — всего 120 семей, на улице Малика Мамедова, 12.

На место события прибыли наряды противопожарных отделений Государственной противопожарной службы и соответствующие силы Службы спасения особого риска Министерства по чрезвычайным ситуациям, а также машины скорой медицинской помощи. В результате действий пожарников огонь был потушен.

Согласно информации, восемь человек отравились дымом и получили травмы в результате пожара. Двое из них — супруги Алиев Сурхай (1951 года рождения) и Алиева Эльза (1953 года рождения) из Лачынского района — погибли, отравившись дымом. Один человек был отравлен в Научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии, пятеро — в Республиканский центр токсикологии.

Отметим, что пожар произошёл на территории в 15-20 квадратных метров. По предварительной информации, причиной пожара стало короткое замыкание в электрических линиях.

Minval.az