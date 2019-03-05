Мать нападающего «Бордо» и сборной Нигерии Самуэля Калу, которая была похищена 27 февраля, отпущена на свободу.

Похитители требовали за освобождение женщины выкуп в размере 36 тысяч евро, сообщает Информационно-аналитический центр «Медиа Ньюс». При этом полиция не подтвердила, было ли удовлетворено требование похитителей.

Похищение произошло в штате Абия на юго-востоке Нигерии, когда женщина везла детей домой. Вооружённые люди, преградившие ей путь, приказали детям выйти из машины, а мать спортсмена увезли с собой в неизвестном направлении.

В каком состоянии находится женщина, не сообщается. Также неизвестно, в каких условиях она содержалась и почему была похищена.

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