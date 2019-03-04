«На организуемую в апреле конференцию в связи с налогами ожидается приглашение представителя УЕФА».
Как сообщает Report, об этом заявил генсек национальной ассоциации Эльхан Мамедов.
По его словам, на мероприятии ожидается участие местных и иностранных компаний.
Генсек отметил, что они хотят и в футболе воспользоваться льготами министерства налогов: «Компании, тратящие 10% от своей прибыли на футбол, будут освобождаться от уплаты налога. Ранее такой возможности не имелось. Теперь после этих поправок станут возможны дополнительные источники финансирования».