«На организуемую в апреле конференцию в связи с налогами ожидается приглашение представителя УЕФА».

Как сообщает Report, об этом заявил генсек национальной ассоциации Эльхан Мамедов.

По его словам, на мероприятии ожидается участие местных и иностранных компаний.

Генсек отметил, что они хотят и в футболе воспользоваться льготами министерства налогов: «Компании, тратящие 10% от своей прибыли на футбол, будут освобождаться от уплаты налога. Ранее такой возможности не имелось. Теперь после этих поправок станут возможны дополнительные источники финансирования».

Minval.az