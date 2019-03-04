Министр экономического развития и инвестиций Армении Тигран Хачатрян опроверг слова российского журналиста Владимира Соловьева о том, что друг телеведущего, некто Сейран, пожелал инвестировать крупную сумму в армянскую экономику, но ему не дали, потому что он родом из Карабаха. Об этом он заявил корреспонденту АрмИнфо.

Как сообщал «Минвал», российский журналист Владимир Соловьев в ходе прямого эфира радиостанции «Вести FM» заявил, что огорчен тем, что «новая власть Армении ведет себя более, чем странно».

Соловьев рассказал, что будто его друг некий Сейран, карабахский армянин, который делал бизнес в России, а потом в ОАЭ, «человек абсолютно святой», хотел вложить в Армению миллиард долларов, но ему это сделать не дали. «Он патриот-патриот, который дикое количество денег вложил в Карабах м в саму Армению, очень любит свою Родину, но сейчас ему не дают возможность осуществить свой проект только из-за того, что он родом из Карабаха. Зачем? Я не могу поверить то, что новый премьер-министр эти вещи осознанно может делать, потому что это противоречит всем тем принципам, которые он объявлял», — заявил журналист.

По словам Хачатряна, он не знаком с выступлением Соловьева. Тем не менее, как указал армянский министр, это утверждение по поводу некоего Сейрана, не соответствует действительности. «Если бы правительству Армении поступило соответствующее предложение, я был бы осведомлен об этом. Но предложения вложить миллиард не было, как, собственно и отказа. Следовательно, данное заявление телеведущего, если и было, не соответствует действительности»,- сказал Хачатрян.

Minval.az