Москва поддерживает в Армении соучастников Ходжалинского геноцида

Владимир Соловьев, ведущий «вечеров имени себя», верноподданнической «Москва. Кремль. Путин» и еще программы на федеральном радио — классический пример, что можно считаться раскрученной «телезвездой», даже если нарушать все мыслимые этические нормы, а зрители будут звонить в студию и говорить «меня от вас тошнит». Кроме всего прочего, Владимир Рудольфович еще и очень любит рассказывать о своей любви к «древнему армянскому народу» вообще и вворачивать фразочки типа «Очень большую роль в моем телевизионном становлении и телевизионной жизни сыграла Гаяне Самсоновна Амбарцумян (шеф-редактор программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» — прим.ред.), которую я и называю своей армянской мамой». А уж о появлении в его передач «экспертов» типа Семена Багдасарова, которые позволяют себе требовать «изгнать» и «уничтожить» депутата Госдумы Савельева за то, что он называет Карабах территорией Азербайджана, и говорить нечего.

Но недавно в «трелях» Владимира Соловьева появились новые нотки. В своей программе программе «Полный контакт» на «Вести.FM» вместе со все тем же директором Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семеном Багдасаровым Соловьев изрек: его, дескать, крайне огорчает тот факт, что новые власти Армении ведут себя крайне странно в отношении карабахцев. «У меня есть близкий друг, очень близкий друг Сейран, он принес туда (в Армению — прим. Minval.az) бизнес на миллиард инвестиции. Всем проект понравился, а Сейран такой патриот-патриот, но он родом из Карабаха, при этом он много лет был в России, а потом – в Дубае, такой человек абсолютно святой, который дикое количество денег вложил и в Карабах, и в саму Армению, то есть он очень любит свою родину. Сейчас ему не дают просто возможность осуществить проект только из-за одного, из-за того, что он родом из Карабаха». По мнению Соловьева, определять людей по месту происхождения совершенно не цивилизованно. О том, насколько цивилизованно этот самый Карабах оккупировать и устраивать там «этнические чистки», умолчал. Ведущему тут же поддакнул Багдасаров: «Я этнический армянин. У меня отец из Нагорного Карабаха, а мать – из Зангезура. Я горжусь тем, что я карабахский армянин, и господину Пашину и всей это просоросовской сволочи хочу напомнить, что карабахские армяне всегда играли колоссальную роль в деле защиты как Армении, так и Российской империи и Советского Союза».

Конечно, этот милый эпизод из «Прямого контакта» — хорошая информация к размышлению о «качестве» того, что многие весьма опрометчиво приняли за революцию в Армении. Поясним: точно так же как мошеннические «финансовые пирамиды» пытаются походить на добропорядочные инвестиционные фонды или банки с процентами, межклановые «разборки» тоже могут сопровождаться внешней атрибутикой «цветных», «оранжевых», «демократических» или еще каких-то революций. Вот и Пашинян, придя к власти, начал планомерно «отодвигать» от хлебных мест «карабахцев» под флагом борьбы с коррупцией. Стало ли в результате в Армении меньше коррупции или просто денежки потекли в другие карманы — вопрос как минимум открытый. Тем более сегодня, когда на свободе даже «Тушенка-Манвел», вся Армения обсуждает арест сотрудниками службы нацбезопасности Армении сотрудников Государственной контрольной службы Армении, но зато «на точке замерзания» оказалась работа медных и золотых рудников: прежним хозяевам просто не дают работать, вручить ключи от рудников новым владельцам тоже не получается.

Но одно дело, если бы о бизнес-проблемах карабахцев в Армении заговорил бы Давид Бабаян, Карен Карапетян или даже Семен Багдасарян. Но бизнес-интересами некоего Сейрана вдруг озаботился Владимир Соловьев собственной персоной и по собственной инициативе. Да еще в эфире федерального российского радио.

Вряд ли речь идет о том, что в российской журналистской тусовке называлось словом «джинса» — то есть заказном и проплаченном репортаже ради чьих-то коммерческих интересов. Во-первых, для Соловьева с виллой на итальянском озере Комо это слишком мелкий «заказ». А во-вторых, коммерческая «джинса» выглядит по-другому: здесь мало одного имени «подзащитного» бизнесмена. Так что речь явно идет о политической игре: Россия по-прежнему поддерживает на внутриармянском поле свергнутый «карабахский клан». Милая реплика Соловьева полностью укладывается в тот же тренд, что и недавнее заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова на встрече с его армянским коллегой Зограбом Мнацаканяном. По информации армянских источников, Сергей Викторович довольно четко дал понять своему собеседнику, что, по мнению Москвы, в Армении есть политзаключенный — Роберт Кочарян, и если Армения не сделает из этого соответствующих выводов, то по данному поводу будет сделано специальное заявление. К тому же происходит все как раз накануне очередной годовщины драматичных событий 1 марта 2008 года, когда Пашинян наметил очередное массовое политическое шоу.

Наверное, при большом желании можно найти немало объяснений, почему в РФ стремятся отодвинуть Никола Воваевича от власти. Да, он вроде бы выполняет все распоряжения Москвы, но делает это только после откровенного нажима и, пардон, «тычков» в спину. В Кремле не простили ему ни готовности идти на переговоры под модерацией Болтона, ни наличия в команде «соросовских» кадров, ни нашумевшего семинара CampCamp, показавшего, что связей с западными грантовыми организациями команда Пашиняна не прервала. И самое главное, Армения находится в столь сильной зависимости от России, что в Кремле ее пусть не официально, но по факту уже включили в свою «вертикаль власти» и просто не могут позволить заигравшемуся «форпосту», чтобы там меняли власть по своему усмотрению вопреки воле Москвы. И теперь планомерно «продавливают» возвращение к власти в Армении «карабахского клана».;

Возможно, то, что прозвучало заявление Соловьева как раз в годовщину Ходжалинского геноцида — совпадение и не более того. Но вот то, что в качестве своих фаворитов на армянском политическом поле Москва выбрала организаторов этого геноцида, в том числе Роберта Кочаряна — это уже не случайность, а информация к размышлению о том, какие приоритеты у Кремля уже не на армянском, а на азербайджанском треке. И эта информация звучит особенно актуально теперь, когда Москва явно пытается перехватить у США инициативу в карабахском урегулировании в частности и в региональной политике вообще. Только вот понимают ли в первопрестольной, что выводы из «карабахских трелей» господина Соловьева сделают не только в Ереване, но прежде всего в Баку? Где, в отличие от Армении, ведут независимую политику и сами принимают кардинальные решения.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az