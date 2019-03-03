На дороге Баку-Газах произошло ДТП со смертельным исходом.

Как передает Qafqazinfo, на дороге Баку-Газах на территории Уджарского района легковой автомобиль сбил переходящих дорогу жительницу района Искендерову Айнур Рамиз гызы (1990) и ее дочь Искендерову Айшан Хаял гызы (2014). В результате аварии женщина скончалась на месте происшествия, а девочка умерла по дороге в больницу.

Водителем автомобиля был житель Бардинского района Джавадов Рашад Рагим оглы (1984).

По факту проводится расследование.

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