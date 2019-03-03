В селе Хапытлы Агдашского района произошел массовый падеж овец.
Как передает Qafqazinfo, житель села Габиль Алиев купил для своих овец в ветеринарной аптеке в селе Ляки лекарство от глистов.
По словам фермера, после того, как он дал это лекарство, посоветовавшись с ветеринаром, начался массовый падеж овец. По его словам, из 90 голов овец 15 уже умерли, а остальные находятся при смерти.
Г.Алиев считает, что причиной падежа скота является именно купленное им лекарство.
Трупы животных направлены на исследование в Республиканскую ветеринарную лабораторию.