В селе Хапытлы Агдашского района произошел массовый падеж овец.

Как передает Qafqazinfo, житель села Габиль Алиев купил для своих овец в ветеринарной аптеке в селе Ляки лекарство от глистов.

По словам фермера, после того, как он дал это лекарство, посоветовавшись с ветеринаром, начался массовый падеж овец. По его словам, из 90 голов овец 15 уже умерли, а остальные находятся при смерти.

Г.Алиев считает, что причиной падежа скота является именно купленное им лекарство.

Трупы животных направлены на исследование в Республиканскую ветеринарную лабораторию.

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