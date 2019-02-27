Число жертв мощного пожара на вокзале Рамсис в Каире выросло до 28 человек. Еще свыше 50 человек госпитализированы, сообщает РИА Новости.

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24 человека погибли, более 50 ранены в результате взрыва и сильного пожара на железнодорожном вокзале в центре Каира. На место прибыл министр транспорта страны, сообщает издание Al Shorouk.

Согласно предварительным данным, поезд выехал из депо, на большой скорости столкнулся с крытой платформой, после чего сошел с рельсов и загорелся. Пожар сразу перекинулся на одно из зданий вокзала. К месту происшествия стянуты десятки пожарных расчетов и машин скорой помощи.

Слабонервным и впечатлительным не смотреть.

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