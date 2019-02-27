Посол Армении в России Вардан Тоганян истерично отреагировал на участие российских депутатов в шествии в Баку по случаю 27-ой годовщины геноцида в Ходжалы.

В этом году в шествии приняли участие известные представители Госдумы РФ, российские политологи, эксперты и общественные деятели, которые отдали дань уважения жертвам Ходжалинского геноцида. В состав российской делегации вошли директор Института политических исследований, генеральный секретарь Российско-Турецкого форума общественности, координатор Группы друзей Азербайджана Сергей Марков, заместитель директора Института политических исследований Дарья Гревцова, заместитель председателя комитета Государственной Думы по международным делам Ирина Роднина, заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина первый заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Дмитрий Савельев и др.

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«Мы возмущены участием российских парламентариев в шествии в Баку, которое носит явно антиармянский характер и используется с целью подрыва атмосферы доверия в регионе», — отмечается в заявлении Тоганяна, которое обнародовала пресс-служба посольства.

По его словам, «армянской стороне непонятны мотивы самих парламентариев, чему они выражают солидарность в Баку и с какой «миссией» участвуют в подобных акциях».

«Как и прежде, так и сегодня мы нацелены на возведение мостов дружбы, искренних и союзнических отношений и надеемся, что наши российские коллеги дадут соответствующую оценку участию парламентариев в хорошо организованном антиармянском движении, цель которого — посеять недоверие и недопонимание», — нервно сказал дипломат.

Minval.az