Министерство здравоохранения Азербайджана прокомментировало информацию о смерти восьмилетнего ребенка после сделанной инъекции антибиотика.

Как сообщили азербайджанскому интернет-порталу 1news.az в пресс-службе Минздрава АР, самочувствие жительницы города Шабран Гюльнур Дадашовой (2011 года рождения) внезапно резко ухудшилось.

«Ее родители обратились к знакомому врачу, тот сделал девочке укол. После этого состояние ребенка еще более ухудшилось, и она впала в кому. Ее доставили в реанимацию Центральной больницы Шабранского района, затем было решено перевезти ее в специализированную Детскую клиническую больницу №2 имени Абульфаза Караева в Баку.

Но в Баку, несмотря на все реанимационные мероприятия, девочка, не выйдя из комы, скончалась.

По факту уже начато разбирательство, назначена судмедэкспертиза, которая установит точную причину смерти», — подчеркнули в министерстве.

Отметим, что родные девочки утверждают, что до введения антибиотика врач не поставил пробу на переносимость, что и стало причиной смерти ребенка.

Minval.az