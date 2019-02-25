Стала известна причина произошедшей на днях в Ярдымлинском районе массовой драки, в которой погиб один и ранены три человека. Оказалось, что потасовка началась из-за собачьих боев.

Произошло все в селе Лязран Ярдымлинского района, где несколько молодых людей решили стравить псов и устроить запрещенные бои. «Развлечение» закончилось тем, что в больнице оказались жители села Бахруз Искендеров, Парвиз Искендеров и Ибрагим Мирзоев, а также житель села Шовуд Теймур Гусейнов. Позже Бахруз Искендеров скончался от полученных ран.

Бахруз Искендеров

Один из пострадавших — Парвиз Искендеров, который к тому же является братом убитого Бахруза Искендерова, рассказал, что пас овец ниже по селу, когда увидел толпу, а приблизившись к ней, увидел, как его брат истекает кровью.

«Я обнял брата, позвал на помощь. У того парня в руках был нож. Он еще раз нанес удар и попал в меня. Я не стал с ним связываться, мой брат умирал у меня на руках. Он лишь произнес: «Помоги мне», — цитирует Искендерова «Спутник».

Как и почему началась драка, он не знает: «Я лишь пришел на шум и даже не знаю людей, которые убили Бахруза».

На месте трагедии второй раненый — Ибрагим Мирзоев оказался лишь из-за желания понаблюдать собачьи бои, а драка между людьми началась неожиданно.

«Начали потасовку приезжие. Их было человек семь-восемь. Занимаются тем, что устраивают бои собак в Сумгайыте. Когда пытался разнять, меня со спины ударили», — говорит он.

Ибрагим Мирзоев

Пес его двоюродного брата оказался сильнее собаки гостей, вцепился в горло и душил другого пса, вспоминает Мирзоев: «Приезжие признали, мол, ты победил, оставь пса живым. Когда разнимали собак, «гости» ударили ножом двоюродного брата».

По факту поножовщины в Ярдымлинской районной прокуратуре проводится расследование.

Minval.az