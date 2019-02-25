Пожар в жилом многоэтажном здании полностью потушен, сообщил начальник штаба Государственной противопожарной службы Акпер Новрузов.

По его словам, все жильцы здания эвакуированы, на данный момент в здании никого нет.

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На 14-м этаже здания остаются 4 члена одной семьи, сообщает Репорт.

Две женщины доставлены в отделение токсикологии Клинического медицинского центра №1. Врачи расценивают состояние женщин, которым 53 и 26 лет, как средней тяжести.

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Начальник штаба Государственной противопожарной службы Акпер Новрузов, из горящего здания были эвакуированы около 60 человек. «Среди них были и отравившиеся дымом. Они доставлены в больницу. Пострадавших среди жильцов и спасателей нет», — сказал он агентству «Ona».

В МЧС заявили, что задымление, возникшее в электрических кабелях в многоэтажном жилом доме по адресу Ясамальский район, улица Шафаята Мехтиева, предотвращено.

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В Баку горит многоэтажное здание. Согласно сообщению МЧС Азербайджана, на горячую линию «112» поступила информация о пожаре в многоэтажном жилом здании на улице Шафаята Мехтиева, Ясамальского района Баку.

Спасатели Государственной службы пожарной охраны и Службы спасения особого риска направлены на место происшествия, проинформированы другие соответствующие органы.

По информации Минздрава, на месте происшествия была оказана первая медицинская помощь двум лицам, отравившихся дымом.

В связи с пожаром в Ясамальском районе Баку ограничено движение транспортных средств на этой территории, сообщило Бакинское транспортное агентство (БТА).

Вследствие этого наблюдаются задержки в движении автобусов, курсирующих по ул. Ш.Мехтиева и Тбилисскому проспекту в направлении центра города.

Minval.az