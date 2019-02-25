В Баку обнаружен скелет женщины.

Как передает Qafqazinfo, 24 февраля около 13:00 в квартире в Бинагадинском районе на ул. А.Нахчивани при входе на кухню был найден скелет Абдурахимовой Умуят 1951 года рождения.

Сотрудники полиции и прокуратуры провели осмотр квартиры. Тело было направлено на экспертизу.

Как сообщили соседи, они видели У.Абдурахимову последний раз 2 года тому назад и слышали, что она уехала в Дагестан. Покойная женщина долгое время работала дворником в ЖЕКе №102, а затем вышла на пенсию.

Согласно информации, в Баку у нее нет близких родственников.

В прокуратуре Бинагадинского района по факту проводится расследование.

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