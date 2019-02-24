Заведено дело на водителя внедорожника BMW X6, подозреваемого в наезде на пешеходов на Невском проспекте в Петербурге, в результате чего два человека погибли, сообщает сайт ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Согласно сообщению «Фонтанки», за рулем находился 29-летний гражданин Азербайджана Мурад Касымов. Он был лишен права управлять машиной 13 ноября 2018 года.

«Подозреваемый задержан… Установлено, что мужчина лишен права управления транспортным средством еще в ноябре 2018 года», — говорится в сообщении.

Дело завели по статье УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

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В аварии на Невском проспекте Санкт-Петербурга от наезда автомобиля BMW X-6 погиб 40-летний гражданин США по имени Тодд Эшли Кровел и 38-летняя москвичка, передает «Оперативное прикрытие».

Пострадали также еще четыре уроженца Москвы — супруги 29 лет и 32-летний мужчина. Пострадавших доставили в Мариинскую больницу.

Известно также, что за рулем сбившего пешеходов BMW X-6 находился 29-летний гражданин Азербайджана. По предварительным данным, в 2018 году его лишили водительских прав за отказ от медицинского освидетельствования на опьянение.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Minval.az