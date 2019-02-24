В Баку произошел пожар в строящемся здании на участке между несколькими улицами в Насиминском районе.

На место происшествия прибыли несколько пожарных нарядов, были приняты меры для тушения пожара, возникшего в одном из стоящихся зданий комплекса из семи высоток на территории между улицами С.Вургуна, Ш.Азизбекова, братьев Марданов и С.Аскеровой. Строительство осуществляется компанией «Pilot İnşaat».

В связи с происшествием на место прибыли три пожарные машины, а также машина газо-дымовой защиты.

Согласно информации азербайджанского интернет-портала 1news.az, открытого огня со стороны не наблюдалось.

Как сообщает МЧС, в службу 112 поступила информация о задымлении в строящемся здании. По предварительной информации, причиной ЧП стало задымление, произошедшее с электрокабелями в шахте высотного здания.

Пожар потушен сотрудниками Службы пожарной охраны.





Minval.az