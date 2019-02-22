22 февраля в 11.08 в Азербайджанское национальное агентство по борьбе с минной опасностью (АНАМА) поступила оперативная информация из дежурного центра «102» Министерства внутренних дел (МВД) о факте обнаружения одного неразорвавшегося боеприпаса в Хатаинском районе города Баку.

Как говорится в сообщении пресс-службы АНАМА, на основании полученной оперативной информации специалисты Национального агентства по борьбе с минной опасностью совместно с сотрудниками Хатаинского районного управления полиции и Службы спасения особого риска Министерства по чрезвычайным ситуациям были незамедлительно направлены на место происшествия.

Была обследована вышеуказанная территория. С целью обеспечения безопасности местного населения место происшествия было оцеплено сотрудниками полиции. В результате чрезвычайных и безотлагательных оперативно-розыскных мероприятий проведенных специалистами АНАМА совместно с сотрудниками Министерства по чрезвычайным ситуациям была обнаружена и транспортирована на центральный полигон АНАМА для последующей ликвидации одна ручная граната Ф-1 (без взрывателя).

Вокруг обнаруженной гранаты были поверхностно обследованы территория площадью 500 квадратных метров и 20 квадратных метров на глубине.

Других опасных взрывчатых предметов и устройств не обнаружено.

Minval.az