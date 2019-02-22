В Сабирабаде пассажирский микроавтобус попал в ДТП.

Согласно сообщению Report, авария случилась в селе Гаратепе.

Пассажирский микроавтобус марки Ford столкнулся с грузовиком. В результате ДТП погиб один пассажир — житель села Дуньямалылар Бейлаганского района Фуад Хидаят оглу Шукюров 1975 г.р., четверо получили тяжелые травмы.

Раненые:

Оруджев Кянан Али оглу 1975 г.р.

Рзаев Надир Аскер оглу 1962 г.р.

Гулиева Саида Ашраф гызы 1997 г.р.

Раненые доставлены в Сабирабадскую районную и Ширванскую центральную городскую больницы.

Личность одного пострадавшего пока не установлена.

По факту ведется расследование.

Minval.az