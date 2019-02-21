12 пострадавших в результате ДТП в Сумгайыте с участием пассажирского автобуса № 30 отпущены домой.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Азербайджана.

В министерстве сообщили, что в настоящее время в Больнице скорой медицинской помощи города остаются 19 человек.

«Шестеро из них находятся в реанимации, семеро — в травматологическом отделении, одна беременная женщина в целях оказания медицинской помощи направлена в родильный дом города Сумгайыт. Остальным пациентам на данным момент оказывается медицинская помощь, некоторые из них в скором времени могут быть отпущены домой. В целом, состояние пациентов расценивается как среднетяжелое», — отмечают в пресс-службе минздрава.

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В результате столкновения в Сумгайыте маршрутного автобуса номер 30 и легкового автомобиля марки Toyota Prado пострадало, по словам очевидцев, до трех десятков человек, среди которых есть и дети. Об этом Sputnik Азербайджан сообщили свидетели происшествия.

Из числа пострадавших шестеро человек помещены в реанимацию. Одному из них понадобилась экстренная операция, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения АР.

«Погибших нет, но среди раненых есть некоторые в тяжелом состоянии»,- заявили в министерстве.

Среди раненых также есть беременная женщина.

Как стало известно, в общей сложности пострадало 27 человек. «Погибших, к счастью, нет», — рассказали в больнице скорой медицинской помощи Сумгайыта.

Трагедия произошла на улице Низами, недалеко от здания исполнительной власти города.

В Управлении полиции города Сумгайыт информацию о дорожно-транспортном происшествии подтвердили, но заявили, что пока нет точных данных о числе пострадавших. Отметим, что столкновение произошло около пяти часов вечера в четверг, 21 февраля.

Согласно предварительным сведениям, автобус врезался в легковушку, которая ехала по улице Азизбекова и хотела его подрезать. Затем, сбив несколько детей, стоявших у обочины дороги возле магазина «Бизим маркет», переполненный пассажирами автобус врезался в угол жилого дома.

В настоящее время территория ДТП оцеплена сотрудниками полиции, по факту ведется расследование. Правоохранители выясняют обстоятельства, приведшие к аварии. Имена пострадавших пока не известны.

Minval.az