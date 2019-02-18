В Баку восьмилетняя девочка нанесла ножевое ранение 18-летнему брату. Неприятный инцидент произошел в Хатаинском районе в ночь на 17 февраля.

Как сообщили Sputnik Азербайджан в Управлении полиции Хатаинского района, в доме на улице Ингилаба Исмайлова в 01:30 восьмилетняя девочка нанесла своему 18-летнему брату проникающее ножевое ранение в область живота. Юноша в тяжелом состоянии был доставлен в городскую больницу «Сутикинти».

Родители детей утверждают, что девочка ранила брата по неосторожности — неумышленно. В настоящее время сотрудники 35-го отделения полиции указанного района выясняют обстоятельства случившегося.

В любом случае, согласно законодательству Азербайджана, уголовная ответственность за причинение умышленного вреда здоровью наступает с 14-летнего возраста.

Minval.az