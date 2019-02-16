Турция не будет отказываться от покупки российских зенитно-ракетных комплексов С-400, несмотря на протесты со стороны США. Об этом заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает Hurriyet.

«Мы заключили с Россией сделку по С-400. Поэтому о шаге назад не может быть речи, — сказал Эрдоган. — Мы работаем над тем, чтобы развернуть С-400 в июле, как и обещали».

Турция готова приобрести американские системы Patriot, но на условиях, которые отвечают ее интересам, подчеркнул президент.

«Совместное производство, предоставление кредита и досрочная поставка — критерии, которым мы придаем важное значение. Хотя они [США] позитивно настроены к досрочным поставкам, они не могут обещать кредит и совместное производство», — пояснил турецкий лидер.

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