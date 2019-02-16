В Евросоюзе необоснованно хотят ввести новые санкции против России из-за ситуации в Керченском проливе. Об этом вечером в эфире телеканала Россия-1 заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Это вещи с одной стороны системные с точки зрения курса на сдерживание России, с другой стороны — абсолютно не имеющие под собой основания. Потому что придумываются поводы из ничего», — сказала она.

Ранее СМИ сообщали, что ЕС утвердил персональные санкции по Азову. Сообщалось, что санкции затронут восемь россиян.

Намерение ЕС ввести санкции из-за ситуации в Керченском проливе также подтвердил президент Петр Порошенко, находящийся на конференции по безопасности в Мюнхене.

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