Глава Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо, объявивший себя президентом, приветствовал введение США санкций в отношении ряда должностных лиц страны.

«Сегодня Минфин США внёс в список санкций пять должностных лиц, связанных с узурпаторским режимом, среди них есть представители подразделения сил специального назначения. Как мы и требовали, должно было свершиться правосудие», — написал Гуайдо в Twitter.

Ранее стало известно, что Соединённые Штаты расширили санкции в отношении Венесуэлы.

Отмечалось, что в санкционные списки по Венесуэле внесены пять человек, в том числе министр нефти, глава PDVSA Мануэль Кеведо.

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