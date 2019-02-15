Генпрокуратура Латвии приняла решение закрыть начатое в 2006 году расследование о возможной причастности латышского летчика Герберта Цукурса к уничтожению мирного еврейского населения. Об этом сообщает Delfi.

Прокурор Монвид Зелчс заявил, что «не выявлено ни состава преступления, ни объективной, ни субъективной его стороны». В заключении Генпрокуратуры говорится, что «не была установлена ни одна конкретная и живая личность, в отношении которой имелись бы основания проводить дальнейшее следствие о возможном участии в массовом уничтожении гражданского населения еврейской национальности».

В ходе расследования Латвия запрашивала помощь у Израиля и России. Израиль на просьбу предоставить документы не ответил, а Россия передала из архивов уголовное дело, заведенное на Цукурса КГБ ЛССР в 1962 году. Часть предоставленных Россией документов не имела пояснений, к какому делу они приписаны, а протоколы допросов не содержали подписей. Латвийское законодательство не считает такие документы доказательной базой.

Герберт Цукурс — латвийский летчик, прославившийся полетами по Африке. В годы Второй мировой войны он принял сторону нацистов и служил в зондеркоманде Виктора Арайса, на счету которой несколько десятков тысяч жертв, в том числе детей, преимущественно из числа латышских евреев. За особую жестокость Цукурс получил прозвище Рижский палач.

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