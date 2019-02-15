Житель Великобритании выпивал по шесть банок энергетического напитка Monster Energy каждый день и лишился зубов. Его историей поделилось издание Daily Mail.

Винни Пинер (Vinnie Pyner) из английского города Маргит, графство Кент, пристрастился к энергетикам в сентябре 2017 года во время учебы в колледже. Чтобы оставаться бодрым и успевать с проектами, студент выпивал до 45 банок газировки в неделю, чем встревожил мать Тару Пинер (Tara Pyner).

По данным издания, в Monster Energy объемом 500 миллилитров содержится 54 грамма сахара и 160 миллиграммов кофеина, в то время как допустимая в Великобритании дневная норма — 30 граммов сахара. Производитель напитка рекомендует выпивать не более 1,36 литра энергетика в день, однако 21-летний Винни употреблял три литра.

Minval.az