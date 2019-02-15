Президент России Владимир Путин чувствует себя нормально, ушиб пальца не помешает его планам поиграть в хоккей, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Его цитирует «Интерфакс».

«Президент чувствует себя прекрасно, собирается на встречу с президентом [Белоруссии Александром] Лукашенко, а потом собирается играть в хоккей», — сказал Песков.

Представитель Кремля отметил, что в данном случае некорректно говорить о травме. «Во время одного из захватов — это был то ли ушиб, то ли чуть-чуть он ударил палец. (…) Спорт — есть спорт», — заключил он.

Накануне Владимир Путин провел часовую тренировку по дзюдо. Во время спарринг-разминки с чемпионом Бесланом Мудрановым он повредил палец на правой руке, но после наложения пластыря продолжил занятие.

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