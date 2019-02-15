Телеменеджер Илья Бер и знаток Александр Друзь отстранены российским Первым каналом от участия в программах «Кто хочет стать миллионером?» и «Что? Где? Когда?». Об этом заявил телеканал.

Друзь и Бер обвиняли друг друга в попытке заключить сделку, чтобы выиграть в игре.

На канале посчитали поведение Друзя и Бера «неэтичным», а их поступки «недопустимыми», добавив, что ситуация нанесла «репутационный вред» игре «Что? Где? Когда?» и самому телеканалу. Решение об отстранении приняли компании-производители программ, а руководство Первого канала поддержало это решение.

Minval.az