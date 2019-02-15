В электромобилях Tesla появились две новые функции в программном обеспечении — «режим собаки» и «режим часового», говорится на официальной странице компании в Twitter.

Обещание внедрить в машины режим для домашних животных основатель Tesla Илон Маск дал в ответ на просьбу одного из своих подписчиков в Twitter в октябре 2018 года.

«Режим собаки» позволяет оставлять домашних питомцев в запертой машине, система регулирует температуру в салоне автомобиля, чтобы животное чувствовало себя комфортно. При активации режима на экране появится надпись: «Мой хозяин скоро вернется».

Новый «режим часового» представляет собой усовершенствованную противоугонную систему. Бортовой компьютер будет фиксировать любого, кто слишком близко подойдет к припаркованному автомобилю, и тут же оповестит об этом владельца машины.

Minval.az