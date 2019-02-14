Венесуэльская оппозиция и власти США были уверены, что действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро крайне быстро уйдет с поста после того, как спикер парламента Хуан Гуайдо провозгласит себя временным главой государства. Об этом пишет газета The Wall Street Journal.

Ожидалось, что операция займет всего 24 часа, рассказал изданию бывший сотрудник американской администрации. «Люди, разработавшие план в Каракасе и представившие его здесь [в Вашингтоне], «продали» его с обещанием, что если Гуайдо сделает шаг, а [страны Южной Америки] и США окажут поддержку, то военные перейдут на другую сторону и Мадуро уйдет», — пояснил собеседник.

Однако прошло уже три недели, президент Венесуэлы по-прежнему удерживает власть, а положение в стране становится все более безвыходным, пишет газета. Как отмечается, это значительно повышает шансы на восстание и вооруженные столкновения, а также усиление кризиса, в том числе из-за экономических санкций США.

Президент аналитического центра «Межамериканский диалог» Майкл Шифтер считает, что подобная ситуация на протяжении полугода окажется крайне разрушительной. По его словам, это приведет к резкому росту числа беженцев из Венесуэлы во всей Южной Америке.

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