В рамках Мюнхенской конференции по безопасности, которая пройдет 16-17 февраля, планируется встреча глав МИД Армении и Азербайджана Зограба Мнацаканяна и Эльмара Мамедъярова.

Как пишет ереванская газета «Грапарак», после этого состоится встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева, которая пройдет в США.

При этом пресс-секретарь Никола Пашиняна Владимир Карапетян заявил, что ничего не знает об этом.

Что касается того, почему встречи Мнацаканян-Мамедьяров длятся по нескольку часов, и обсуждаются ли новые принципы, источник газеты говорит, что Мнацаканян любит говорить подолгу, особенно на английском.

Minval.az