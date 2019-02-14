«Посредством соцсетей наши национально-духовные ценности подвергаются моральному террору».

Об этом на встрече с представителями НПО в штабе Партии «Ени Азербайджан» сказал председатель Совета господдержки НПО, депутат Милли Меджлиса Азай Гулиев.

«В соцсетях пытаются дискредитировать государственные органы и органы власти. Они делают это с обдуманной политической целью. Ругань в социальных сетях стала обычным явлением. Мы должны провести обсуждения и найти способ, чтобы люди не подвергались ругани», — цитирует А.Гулиева Репорт.

Minval.az