Азербайджанский гроссмейстер Шахрияр Мамедъяров заработал за 2018 год 225 тысяч Евро.

Как сообщает 1news.az, портал worldchess.com подсчитал заработки ведущих шахматистов мира в прошедшем году.

В расчет брались призовые с 32-х главных международных турниров 2018 года. Всего на 32 турнирах была разыграна сумма 4,8 млн. Евро.

При этом отмечается, что порой шахматистам выплачиваются дополнительные денежные суммы за согласие на участие в турнире. Речь идет от Топ-10 шахматистах мира. Но данные об этих суммах нигде не фигурируют. Поэтому доходы ведущих шахматистов мира могут быть и выше.

Лучший шахматист мира Магнус Карслен ожидаемо заработал на шахматах больше остальных. Его заработок составил 745 тысяч Евро.

Важно отметить, что в материале отмечается заработок только от игры на различных шахматных турнирах. Тот же Карслен имеет множество спонсорских соглашений.

На второй позиции расположился Фабиано Каруана с доходами в 719 тысяч Евро. Итальянец с американским паспортом большую часть дохода получил от матча за «шахматную корону».

Далее расположился еще один американец – Хикару Накамура с заработком 229 тысяч Евро.

Азербайджанский гроссмейстер заработал чуть меньше Накамуры. Доходы Шаха от шахматных турниров составили 225 тысяч Евро. Прошлый год получился для Шаха, действительно, очень насыщенным, и он принял участие во всех главных стартах.

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