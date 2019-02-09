На севере Индии из-за отравления самодельным алкоголем погибли 39 человек, более 20 госпитализированы. Об этом сообщает The Guardian в субботу, 9 февраля.

Отмечается, что зафиксировано два смертельных инцидентах – в штате Уттар-Прадеш погибли 26 человек, а в соседнем штате Уттаракханд – скончались 13 человек. Установлено, что самодельный алкоголь содержал токсичный метанол.

Сотрудники полиции уже задержали восемь подозреваемых. Власти обоих штатов временно отстранили 35 чиновников, среди которых 12 полицейских.

Издание пишет, что случаи отравления алкоголем в Индии являются не редкими. Многие жители не могут себе позволить лицензированные напитки и часто покупают нелегальное спиртное, куда добавляют химические вещества, в том числе и для повышения потенции.

Minval.az