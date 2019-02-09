Завод «Азермаш» в 2019 году планирует выпуск 3 тыс. легковых автомобилей, начнет экспортные продажи в Украину, заявил директор предприятия Эмин Ахундов журналистам в субботу.

«В этом году на заводе «Азермаш» планируют выпуск 3 тыс. легковых автомобилей», — сказал Э.Ахундов.

По его словам, в текущем году завод планирует начать экспорт автомобилей в Украину. «Объем экспортной партии составит 300 автомобилей марки Khazar. В настоящее время готовится необходимая документация, чтобы начать поставки, которые ожидаются в середине 2019 года», — цитирует его «Интерфакс».

Minval.az