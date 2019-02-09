10 февраля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

Ночью и утром в некоторых местах будет изморось. Ветер северо-западный.

Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 3-5, днем 7-9 градусов тепла, в Баку ночью ожидается 3-5, днем 7-9 градусов тепла.

Атмосферное давление будет выше нормы — 767 мм ртутного столба, относительная влажность составит ночью 80-90%, днем 60-70%.

Завтра в районах Азербайджана местами дожди, в горных территориях снег, днем в большинстве районов в основном без осадков. Местами туман, ветер слабый восточный.

Ночью температура воздуха составит 0-5, днем 7-12 градусов тепла, в горах ночью от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, днем 4-8 градусов тепла.

Minval.az