Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал бизнес причиной инцидента с помощником своего постпреда в аннексированном Крыму.

Он уточнил, что Мурад Саидов помогает на общественных началах. По его словам, участники конфликта были давно знакомы и поддерживали деловые отношения. «Разногласия возникли из-за взаимных претензий по бизнесу. Они будут урегулированы справедливо и в строгом соответствии с законом», — написал Кадыров в своем Telegram-канале. Он подчеркнул, что изъятое у Саидова оружие было травматическим и тот имел разрешение на его использование.

Разобраться в случившемся чеченский лидер поручил депутату Госдумы Адаму Делимханову и своему постпреду в Крыму Исе Хачукаеву.

Накануне Саидова задержали за драку в крымском ресторане. У нападавших изъяли боеприпасы и несколько единиц стрелкового оружия, в том числе золотой пистолет.

Minval.az