Автобусы «Bakubus» сбили трех пешеходов, один из них скончался, двое пострадали.

Как сообщает Report, одно ДТП произошло вчера на улице Самеда Вургуна в Насиминском районе.

Принадлежащий ООО «Bakubus» автобус марки «İveco» с государственным регистрационным знаком 99 JH 068 сбил переходившую дорогу пожилую Мехрибан Гусейнову. Пострадавшая скончалась на месте.

Еще одно ДТП произошло минувшим вечером на территории 8-го микрорайона в Бинагадинском районе. Автобус «Bakubus» с государственным регистрационным знаком 99 JH 075 сбил двух пешеходов. Один из пострадавших отпущен домой, а пострадавший Динар Гамидзаде с тяжелой черепно-мозговой травмой помещен в Клинический медицинский центр. По фактам ведется расследование.

Как сообщили Report в Бакинском транспортном агентстве, причиной ДТП стал переход пешеходами дороги в неположенном месте. Агентство и соответствующие структуры проводят расследования случившегося.

Minval.az